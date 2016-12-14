У «Главкомі» прес-конференція: «Інклюзивна освіта в Україні: міфи та реалії»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт розкаже, які зміни чекають із впровадженням інклюзивної освіти

Сьогодні, 6 лютого, о 13:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Інклюзивна освіта в Україні: міфи та реалії».

Запрошені гості: Наталія Компанець, старший науковий співробітник Лабораторії проблем інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки НАПУ.

Вона розкаже, які зміни чекають із впровадженням інклюзивної освіти, як буде організовано навчальний процес у дошкільних та загальноосвітніх закладах, правові аспекти, як узгоджуватимуться права здорових дітей та дітей з освітніми потребами, чи готове суспільство до кроку впровадження інклюзивної освіти, чим закінчиться для системи освіти ліквідація інтернатів.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: