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    У «Главкомі» прес-конференція: «Інклюзивна освіта в Україні: міфи та реалії»

    • Сьогодні, 12:58
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    Експерт розкаже, які зміни чекають із впровадженням інклюзивної освіти

    Сьогодні, 6 лютого, о 13:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Інклюзивна освіта в Україні: міфи та реалії».

    Запрошені гості: Наталія Компанець, старший науковий співробітник Лабораторії проблем інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки НАПУ.

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    Вона розкаже, які зміни чекають із впровадженням інклюзивної освіти, як буде організовано навчальний процес у дошкільних та загальноосвітніх закладах, правові аспекти, як узгоджуватимуться права здорових дітей та дітей з освітніми потребами, чи готове суспільство до кроку впровадження інклюзивної освіти, чим закінчиться для системи освіти ліквідація інтернатів.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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