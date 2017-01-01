У «Главкомі» прес-конференція: «Крим. Три роки окупації»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники прес-конференції аналізуватимуть, як прожили кримчани три роки окупації півострова

Сьогодні, 24 лютого, о 13:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Крим. Три роки окупації».

Запрошені гості: Ілля Пономарьов, екс-депутат Державної думи РФ, який проголосував 20 березня 2014 року проти анексії Криму; Гаяна Юксель, член Меджлісу кримськотатарського народу, директор ІА «Кримські новини» (QHA).

Учасники прес-конференції аналізуватимуть, як прожили кримчани три роки окупації півострова, чому 26 лютого став днем кримського спротиву російській окупації, переслідування окупаційною владою кримських татар, журналістів, інших бранців Кремля та правозахисників (адвокатів), згадають імена загиблих за часи окупації; як розглядає Росія сьогодні півострів Крим, які будуть наступні дії влади Росії щодо «інтеграції» півострова; чи триватиме покарання світовою спільнотою Росії за анексію Криму; чи є розуміння в громадян РФ скоєного злочину (анексії) чинним владним режимом.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: