У «Главкомі» прес-конференція: «Націоналізований «Приват» та банкопад: сценарії ринку – 2017»

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Експерт розповість, чи очікується ще одна націоналізація фінансово-кредитної установи

Сьогодні, 11 січня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Націоналізований «Приват» та банкопад: сценарії ринку – 2017».

Запрошений гість: Єгор Перелигін, фінансовий аналітик.

Експерт розкаже, що потрібно зробити державі у сфері управління націоналізованого Приватбанку, аби втримати його на плаву та уникнути катаклізмів на фінансовому ринку, курс гривні, про наступний банкопад і виведення коштів власниками банків, чи очікується ще одна націоналізація фінансово-кредитної установи.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: