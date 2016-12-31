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    У «Главкомі» прес-конференція: «Націоналізований «Приват» та банкопад: сценарії ринку – 2017»

    • Сьогодні, 11:58
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    Експерт розповість, чи очікується ще одна націоналізація фінансово-кредитної установи

    Сьогодні, 11 січня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Націоналізований «Приват» та банкопад: сценарії ринку – 2017». 

    Запрошений гість: Єгор Перелигін, фінансовий аналітик.

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    Експерт розкаже, що потрібно зробити державі у сфері управління націоналізованого Приватбанку, аби втримати його на плаву та уникнути катаклізмів на фінансовому ринку, курс гривні, про наступний банкопад і виведення коштів власниками банків, чи очікується ще одна націоналізація фінансово-кредитної установи.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: 

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