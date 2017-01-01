У «Главкомі» прес-конференція: «Наше житло в Києві спалили під «Євробачення»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Табір ромів на Березняках спалили

Українська Гельсінська спілка з прав людини представляє інтереси ромів перед українськими органами влади

Сьогодні, 22 травня, о 10:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Наше житло в Києві спалили під «Євробачення».

Запрошені гості: двоє постраждалих ромів від спалення житла в Києві, а також Петро Григоріченко, президент ВСГО «Конгрес Ромен України», та Олена Сапожнікова, юрист-аналітик Української Гельсінської спілки з прав людини, координатор проекту «Думайдан-2017: гуртуймося біля шатра порозуміння».

Роми, житло яких невідомі спалили у Києві перед самим «Євробаченням», звернулися до Української Гельсінської спілки з прав людини із проханням представляти їхні інтереси перед українськими органами влади. Юрист Центру стратегічних справ УГСПЛ Олена Сапожнікова відправила заяву про злочин від імені однієї з постраждалих до поліції Києва. Яка буде відповідь? Чи планують роми захищати свої права у суді? Чи заплатить держава компенсації за знищене майно?

Нагадаємо, у квітні 2017 року у Києві в районі Березняки невідомі спалили рештки табору ромів, який його мешканці залишили через погрози. Представниця ромського фонду «Чіріклі» Зола Кондур пояснила, що роми отримали інформацію, що на табір готується напад. Вони побоялись за своїх дітей і залишили табір. Ініціатором виселення ромів був депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков.

У 2012 році табір ромів на Березняках так само був розігнаний і підпалений напередодні футбольного чемпіонату Євро-2012.

На прес-конференції також очікуються представники пісенного фестивалю «Євробачення», представники поліції Києва, представники Дарницької райадміністрації та Київської держадміністрації.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: