У «Главкомі» прес-конференція: «Пам’яті Бориса Нємцова…»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники прес-конференції говоритимуть про загибель російського опозиціонера Бориса Нємцова, чому путінська Росія боїться його пам’яті

Сьогодні, 27 лютого, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Пам’яті Бориса Нємцова…».

Запрошені гості: Володимир Іонов, 76-річний російський опозиціонер; Віктор Майстренко, російський журналіст; Айдер Муждабаєв, журналіст; Ірина Бєлачєу, політична біженка.

Учасники прес-конференції говоритимуть про загибель російського опозиціонера Бориса Нємцова, чому путінська Росія боїться його пам’яті, розслідування вбивства за два роки, чому нищать рукотворний меморіал в Москві, ким залишився для росіян опозиціонер-революціонер Борис Нємцов, чи може його образ стати об’єднуючим фактором громадянського суспільства для будівництва іншої Росії.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

У неділю в Москві відбувся «Марш пам’яті Нємцова». У ньому взяли участь близько 15 тисяч людей, за даними організаторів. Після завершення узгодженої з владою ходи деякі активісти вирушили до місця вбивства політика. Акції пам’яті Нємцова відбулися в багатьох містах Росії та світу.

У ніч на 27 лютого у центрі Москви біля влаштованого громадськістю меморіалу Борису Нємцову поліція затримала шістьох людей, а також прибрала з меморіалу квіти і портрети політика.

Опозиційного російського політика Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, імовірним замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Північ» Руслан Мухудінов. Йому висунуто заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.