У «Главкомі» прес-конференція: «Підсумки тарифного року для гаманців українців»
- Вчора, 13:58
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Експерт проаналізує статистику по платежам в ЖКГ
Сьогодні, 2 лютого, о 14:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Підсумки тарифного року для гаманців українців».
Запрошені гості: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
Він проаналізує статистику по платежам в ЖКГ на основі останньої інформації Держстату, яким був тарифний рік для гаманців споживачів, яким буде прогноз на це рік.
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