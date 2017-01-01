У «Главкомі» прес-конференція: «Підсумки тарифного року для гаманців українців»

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Експерт проаналізує статистику по платежам в ЖКГ

Сьогодні, 2 лютого, о 14:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Підсумки тарифного року для гаманців українців».

Запрошені гості: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».

Він проаналізує статистику по платежам в ЖКГ на основі останньої інформації Держстату, яким був тарифний рік для гаманців споживачів, яким буде прогноз на це рік.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: