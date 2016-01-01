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    У «Главкомі» прес-конференція: «Політичний сезон 2016»

    • 26 Грудня, 10:58
    • Розсилка
    Політичний сезон
    Політичний сезон

    Учасники прес-конференції проаналізують політичний сезон року, що минає

    Сьогодні, 26 грудня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться в рамках проекту «Підсумки року» прес-конференція на тему: «Політичний сезон 2016». 

    Запрошені гості: Світлана Конончук, політолог, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень; Сергій Дацюк, філософ.

    Учасники прес-конференції проаналізують політичний сезон року, що минає, як і чим прожила країна та суспільство, стан політичних еліт та процесу, прогноз на 2017 рік.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    політика
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