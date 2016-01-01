У «Главкомі» прес-конференція: «Політичний сезон 2016»

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Політичний сезон

Учасники прес-конференції проаналізують політичний сезон року, що минає

Сьогодні, 26 грудня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться в рамках проекту «Підсумки року» прес-конференція на тему: «Політичний сезон 2016».

Запрошені гості: Світлана Конончук, політолог, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень; Сергій Дацюк, філософ.

Учасники прес-конференції проаналізують політичний сезон року, що минає, як і чим прожила країна та суспільство, стан політичних еліт та процесу, прогноз на 2017 рік.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: