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    У «Главкомі» прес-конференція: «Проблеми югославських біженців та переселенців: досвід Балкан та уроки для України»

    • Сьогодні, 11:28
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    Експерт розповість про постконфліктний період колишньої Югославії, як вирішується питання з біженцями та переселенцями

    Сьогодні, 15 лютого, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Проблеми югославських біженців та переселенців: досвід Балкан та уроки для України».

    Запрошені гості: Катерина Шимкевич, кандидат історичних наук, експерт-балканіст.

    Вона розкаже про постконфліктний період колишньої Югославії, як вирішується питання з біженцями та переселенцями, проблеми інтеграції, майнові питання, повернення рухомої та нерухомої власності, міжнародні програми для біженців та переселенців, які уроки для України у питанні ВПО.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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