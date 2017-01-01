У «Главкомі» прес-конференція: «Проблеми югославських біженців та переселенців: досвід Балкан та уроки для України»

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Експерт розповість про постконфліктний період колишньої Югославії, як вирішується питання з біженцями та переселенцями

Сьогодні, 15 лютого, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Проблеми югославських біженців та переселенців: досвід Балкан та уроки для України».

Запрошені гості: Катерина Шимкевич, кандидат історичних наук, експерт-балканіст.

Вона розкаже про постконфліктний період колишньої Югославії, як вирішується питання з біженцями та переселенцями, проблеми інтеграції, майнові питання, повернення рухомої та нерухомої власності, міжнародні програми для біженців та переселенців, які уроки для України у питанні ВПО.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: