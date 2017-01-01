  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У «Главкомі» прес-конференція: «Що читати українцям: книжкові новинки та тенденції»

    • Сьогодні, 13:58
    • Розсилка

    Куратор книжкових проектів розповість, які тенденції спостерігаються на вітчизняному книжковому ринку

    Сьогодні, 1 лютого, о 14:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Що читати українцям: книжкові новинки та тенденції».

    Запрошені гості: Тетяна Терен, журналістка, куратор книжкових проектів.

    Читайте також

    Вона розкаже про те, що читали минулого року і що читають українці сьогодні, які на них чекають книжкові новинки цього року, які тенденції спостерігаються на вітчизняному книжковому ринку, чи побільшало україномовної літератури.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    Читайте також
    книги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ