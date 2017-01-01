У «Главкомі» прес-конференція: «Що читати українцям: книжкові новинки та тенденції»

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Куратор книжкових проектів розповість, які тенденції спостерігаються на вітчизняному книжковому ринку

Сьогодні, 1 лютого, о 14:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Що читати українцям: книжкові новинки та тенденції».

Запрошені гості: Тетяна Терен, журналістка, куратор книжкових проектів.

Вона розкаже про те, що читали минулого року і що читають українці сьогодні, які на них чекають книжкові новинки цього року, які тенденції спостерігаються на вітчизняному книжковому ринку, чи побільшало україномовної літератури.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: