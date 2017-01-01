У «Главкомі» прес-конференція: «Стан інфраструктури Києва»

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Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», проаналізує стан інфраструктури Києва

Сьогодні, 1 березня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Стан інфраструктури Києва».

Запрошені гості: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».

Він проаналізує стан інфраструктури Києва, чи можуть трапитися подібні випадки, як із Шулявським шляхопроводом, чи закладені кошти цього року на ремонт інфраструктури.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, що 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст. Мер столиці Віталій Кличко озвучив причини обрушення мосту.

Після обвалу Шулявського мосту він звільнив свого заступника.