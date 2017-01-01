У «Главкомі» прес-конференція: «Сучасний стан українського парламенту та парламентаризму»
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Учасники прес-конференції проаналізують сучасний стан українського парламенту та парламентаризму
Сьогодні, 15 березня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція до 100-річчя українського парламенту на тему «Сучасний стан українського парламенту та парламентаризму».
Запрошені гості: Віра Нанівська, голова правління «Колегіуму Анни Ярославни», директор політичної школи Віри Нанівської, президент Національної академії державного управління при президентові України (2006–2009 рр); Олексій Полтораков, політолог, радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень.
Учасники прес-конференції проаналізують сучасний стан українського парламенту та парламентаризму, які реформи очікують на український парламент, які виклики стоять перед українським парламентаризмом.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: