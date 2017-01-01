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    У «Главкомі» прес-конференція: «Сучасний стан українського парламенту та парламентаризму»

    • Сьогодні, 10:58
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    Верховна Рада України
    Верховна Рада України

    Учасники прес-конференції проаналізують сучасний стан українського парламенту та парламентаризму

    Сьогодні, 15 березня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція до 100-річчя українського парламенту на тему «Сучасний стан українського парламенту та парламентаризму».

    Запрошені гості: Віра Нанівська, голова правління «Колегіуму Анни Ярославни», директор політичної школи Віри Нанівської, президент Національної академії державного управління при президентові України (2006–2009 рр); Олексій Полтораков, політолог, радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень.

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    Учасники прес-конференції проаналізують сучасний стан українського парламенту та парламентаризму, які реформи очікують на український парламент, які виклики стоять перед українським парламентаризмом.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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    Верховна Рада
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