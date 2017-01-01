У «Главкомі» прес-конференція: «Виборчі права переселенців: чи можливе їх відновлення?»

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Учасники прес-конференції проаналізують поточну ситуацію щодо реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб

Сьогодні, 10 березня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Виборчі права ВПО: чи можливе їх відновлення?».

Запрошені гості: Наталія Целовальніченко, керівник ГО «Луганська правозахисна група»; Сергій Стулов, координатор коаліції «Переселенці за оновлену Україну», координатор всеукраїнської акції #МаюПравоОбирати; Руслан Ригованов, директор з розвитку громадської ініціативи «Платформа соціально-гуманітарних ініціатив та іновацій «Єдиний координаційний центр «Донбас; Наталя Омельченко, голова ГО «Активна громадянська позиція»; Жанна Зінов’єва, голова правління БФ «Кримські біженці»; Яков Вітюк, учасник боротьби за виборчі права ВПО, перший переселенець, який через суд отримав право на участь у виборах за місцем свого фактичного проживання як внутрішньо переміщеної особи.

Учасники прес-конференції будуть аналізувати поточну ситуацію щодо реалізації виборчих прав ВПО.

Згідно з Постановою від 14 лютого 2017 року № 18 Центральна виборча комісія призначила на неділю, 30 квітня 2017 року, вибори у 40 об'єднаних територіальних громадах. При цьому Комісія оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Внаслідок прогалин у чинному виборчому законодавстві вимушені переселенці не зможуть реалізувати свої права як виборці.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: