У «Главкомі» прес-конференція: «Вуличні коти. Доля бути замурованим у підвалі»

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Вуличні коти

Учасники прес-конференції озвучать наміри про створення петиції щодо визнання вуличних котів частиною екосистеми Києва

Сьогодні, 2 лютого, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Вуличні коти. Доля бути замурованим у підвалі».

Запрошені гості: Олександра Мизінова, директор притулку для бездомних тварин «Сіріус»; Вікторія Кирилюк, волонтер, авторка петиції про визнання вуличних котів частиною екосистеми міста Києва.

Учасники прес-конференції розкажуть про ситуації, що виникають із утепленням будинків, зокрема підвальних приміщень, що призводить до загибелі вуличних тварин; дадуть рекомендації, як правильно проводити утеплювальні роботи, що дозволить зберегти життя; розкажуть як покращити ситуацію з безпритульними тваринами на прикладі як вітчизняного досвіду, так і іноземного; а також озвучать наміри про створення петиції щодо визнання вуличних котів частиною екосистеми Києва.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: