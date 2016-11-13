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    У «Главкомі» прес-конференція: «Вуличні коти. Доля бути замурованим у підвалі»

    • Вчора, 11:28
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    Вуличні коти
    Вуличні коти

    Учасники прес-конференції озвучать наміри про створення петиції щодо визнання вуличних котів частиною екосистеми Києва

    Сьогодні, 2 лютого, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Вуличні коти. Доля бути замурованим у підвалі».

    Запрошені гості: Олександра Мизінова, директор притулку для бездомних тварин «Сіріус»; Вікторія Кирилюк, волонтер, авторка петиції про визнання вуличних котів частиною екосистеми міста Києва.

    Учасники прес-конференції розкажуть про ситуації, що виникають із утепленням будинків, зокрема підвальних приміщень, що призводить до загибелі вуличних тварин; дадуть рекомендації, як правильно проводити утеплювальні роботи, що дозволить зберегти життя; розкажуть як покращити ситуацію з безпритульними тваринами на прикладі як вітчизняного досвіду, так і іноземного; а також озвучать наміри про створення петиції щодо визнання вуличних котів частиною екосистеми Києва.

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