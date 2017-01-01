У «Главкомі» прес-конференція: «Як Росія готує найманців для війни проти України»
- Сьогодні, 11:28
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Розсилка
Фахівці представлять нове дослідження – «Правові аспекти залучення громадян РФ, осіб без громадянства та іноземців до військової контрактної служби у ЗС РФ з метою агресії проти України та можлива відповідь України»Сьогодні, 24 січня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Як Росія готує найманців для війни проти України».
Запрошені гості:
Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння;
Михайло Самусь, заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань.
Прес-конференція ЦДАКР відбудеться у контексті загальних прогнозів ЦДАКР щодо подальших кроків Кремля. Фахівці також представлять нове дослідження ЦДАКР «Правові аспекти залучення громадян РФ, осіб без громадянства та іноземців до військової контрактної служби у ЗС РФ з метою агресії проти України та можлива відповідь України» (представники ЗМІ отримають друковані версії дослідження).
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: