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    У «Главкомі» прес-конференція: «Як Росія готує найманців для війни проти України»

    • Сьогодні, 11:28
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    Фахівці представлять нове дослідження – «Правові аспекти залучення громадян РФ, осіб без громадянства та іноземців до військової контрактної служби у ЗС РФ з метою агресії проти України та можлива відповідь України»

    Сьогодні, 24 січня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Як Росія готує найманців для війни проти України».

    Запрошені гості:

    Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння;

    Михайло Самусь, заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань.

    Прес-конференція ЦДАКР відбудеться у контексті загальних прогнозів ЦДАКР щодо подальших кроків Кремля. Фахівці також представлять нове дослідження ЦДАКР «Правові аспекти залучення громадян РФ, осіб без громадянства та іноземців до військової контрактної служби у ЗС РФ з метою агресії проти України та можлива відповідь України» (представники ЗМІ отримають друковані версії дослідження).

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:


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