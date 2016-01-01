У «Голосі України» опубліковано закон про держбюджет-2017

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Очікується, що інфляція (грудень до грудня попереднього року) становитиме 8,1%

Офіційна газета Верховної Ради «Голос України» опублікувала закон «Про державний бюджет» на 2017 рік. Закон набуває чинності з 1 січня 2017 року, передають «Українські новини».

Документ затверджує прогноз зі зростання валового внутрішнього продукту в 2017 на рівні 3% при інфляції 8,1%. Основою для розрахунку показників державного бюджету на 2017 рік було обрано сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, збільшення номінального ВВП до 2584,9 млрд гривень.

Очікується, що інфляція (грудень до грудня попереднього року) становитиме 8,1%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 108,5%. Мінімальна зарплата передбачається на рівні 3,2 тис. гривень. Документ також прогнозує дохід від приватизації в обсязі 17,1 млрд гривень в 2017 році.

Граничний обсяг державного боргу на кінець 2017 року встановлюється в 1716,630217 млрд гривень. Закон передбачає перерахування Національним банком 45 млрд гривень прибутку. Також документ передбачає зниження дефіциту Пенсійного фонду на 9,5%, до 141,315 млрд гривень.

Доходи в документі збільшено до 721 398,426 млн гривень, витрати – до 790 393,530 млн гривень. Закон передбачає спрямування 1 млрд гривень дотацій на покриття різниці в собівартості видобутку вугілля державними шахтами, а також 847,1 млн гривень – на реструктуризацію торфодобувної і вугледобувної промисловості (ліквідацію шахт).

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