У Голосіївському районі столиці пограбували банк

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У приміщення увійшов невідомий чоловік, який погрожував зброєю, а потім забрав з каси гроші

У Голосіївському районі Києва сталося збройне пограбування банку. Сума збитків встановлюється. Потерпілих немає, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Пограбування сталося на вул. Васильківській. Близько 13:40 правоохоронці отримали повідомлення, що невідомий чоловік, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав з каси банку гроші. На вказане місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального та Головного управлінь поліції.

«За словами персоналу фінансової установи, у приміщення увійшов невідомий чоловік, який погрожував зброєю, а потім забрав з каси гроші. Внаслідок його дій ніхто з присутніх не постраждав. Після скоєного зловмисник утік. Сума збитку встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели огляд місця пригоди, поспілкувалися зі свідками і шукають можливих очевидців. Подію належним чином зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєння правопорушень. Триває слідство і розшук злочинця.