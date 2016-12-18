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    У Гонконзі тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб захистити продемократичні сили (ФОТО)

    • 1 Сiчня, 17:21
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    АР

    Протестанти несли плакати «Незалежність Гонконгу» та з закликами на підтримку чотирьох продемократичних законотворців

    У Гонконзі близько 5 тисяч людей вийшли на вулиці з протестом проти заведення справ на чотирьох депутатів, які виступили проти китайської влади. Про це повідомляє АР.

    «Близько 5 тис. людей у Гонконгу пройшлися з протестом у перший день нового року проти спроби уряду напівавтономного китайського міста позбавити повноважень чотирьох продемократичних депутатів», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що справи проти депутатів відкрили за порушення клятви, з якою вони вступали на свої посади та діяли проти китайського уряду в Пекіні. Раніше влада Гонконгу вже позбавляла повноважень продемократичних депутатів, яким пред’являли звинувачення в закликах до сепаратизму.

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    Нині протестанти несли плакати «Незалежність Гонконгу» та з закликами на підтримку чотирьох продемократичних законотворців. За інформацією поліції, в мітингу взяли участь 4 800 осіб, а організатори заходів заявляли про 9 100 учасників протестів.

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    У Гонконзі тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб захистити продемократичні сили (ФОТО)
    У Гонконзі тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб захистити продемократичні сили (ФОТО)
    У Гонконзі тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб захистити продемократичні сили (ФОТО)
    У Гонконзі тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб захистити продемократичні сили (ФОТО)

    Як відомо, раніше Китай застерігав щодо покарання кожного, хто виступить за незалежність Гонконгу, цим підкресливши свою рішучу опозицію будь-яким діям на підтримку незалежності цієї адміністративної території.

    Гонконг із 1842 року перебував під британською юрисдикцією, після його передачі КНР у 1997 році отримав статус спеціального району в рамках принципу «Одна країна - дві системи».

     

    Джерело: Укрінформ

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