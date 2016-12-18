У Гонконзі тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб захистити продемократичні сили (ФОТО)

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АР

Протестанти несли плакати «Незалежність Гонконгу» та з закликами на підтримку чотирьох продемократичних законотворців

У Гонконзі близько 5 тисяч людей вийшли на вулиці з протестом проти заведення справ на чотирьох депутатів, які виступили проти китайської влади. Про це повідомляє АР.

«Близько 5 тис. людей у Гонконгу пройшлися з протестом у перший день нового року проти спроби уряду напівавтономного китайського міста позбавити повноважень чотирьох продемократичних депутатів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справи проти депутатів відкрили за порушення клятви, з якою вони вступали на свої посади та діяли проти китайського уряду в Пекіні. Раніше влада Гонконгу вже позбавляла повноважень продемократичних депутатів, яким пред’являли звинувачення в закликах до сепаратизму.

Нині протестанти несли плакати «Незалежність Гонконгу» та з закликами на підтримку чотирьох продемократичних законотворців. За інформацією поліції, в мітингу взяли участь 4 800 осіб, а організатори заходів заявляли про 9 100 учасників протестів.

Як відомо, раніше Китай застерігав щодо покарання кожного, хто виступить за незалежність Гонконгу, цим підкресливши свою рішучу опозицію будь-яким діям на підтримку незалежності цієї адміністративної території.

Гонконг із 1842 року перебував під британською юрисдикцією, після його передачі КНР у 1997 році отримав статус спеціального району в рамках принципу «Одна країна - дві системи».

Джерело: Укрінформ