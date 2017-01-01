У Гонтаревої склали перелік системно важливих банків

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Національний банк України

До переліку системно важливих банків увійшли три фінансові заклади

Рішенням правління Національного банку України від 23 лютого визначено системно важливі банки на 2017 рік: ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ «Ощадбанк». Ці три банки мали статус системно важливого протягом 2016 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Системно важливий банк – термін в законодавстві багатьох країн світу, яким визначають банки, банкрутство або неналежне функціонування яких може створити системні ризики для фінансової системи.

До системно важливих банків НБУ може застосовувати посилені пруденційні вимоги, зокрема підвищені нормативи ліквідності та капіталу. Це відповідає загальноприйнятій світовій практиці. Також статус системно важливого визначає особливий режим нагляду за банком.

Нагадаємо, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк».