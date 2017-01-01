У Гонтаревої сьогодні останній робочий день: вона призначила в.о. глави НБУ

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Фото: УНІАН Валерія Гонтарева

Гонтарева призначила першого заступника, Якова Васильовича Смолія, в.о. глави Національного банку до призначення нового глави НБУ

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева через подану раніше заяву про відставку призначила з 11 травня в.о. глави НБУ свого першого заступника – Якова Смолія.

«Я оголосила всім, що працюю до 10 травня. Призначила свого першого заступника Якова Васильовича Смолія в.о. глави Національного банку, і він буде виконувати ці обов'язки, доки не призначать нового главу», – сказала Гонтарева в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Глава НБУ уточнила, що заяву про відставку за власним бажанням вона подала президенту відповідно до закону про Нацбанк 6 квітня. «А 10 квітня я, як і обіцяла всьому ринку, вийшла на прес-конференцію і повідомила, що 10 травня буде мій останній робочий день», – нагадала Гонтарева.

За її словами, з 11 травня вона буде у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Національного банку.

Глава НБУ також наголосила, що готова до звіту про свою роботу перед Верховною Радою.

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева на прес-конференції оголосила про свою відставку. Залишити посаду вона має 10 травня 2017 року.

Як повідомляв «Главком», серед можливих кандидатів на посаду глави НБУ – Роман Шпек, Богдан Данилишин, Костянтин Ворушилін, Олександр Гриценко, Володимир Лавренчук. Нещодавно Лавренчук публічно заявив, що готовий очолити НБУ.

Міжнародне агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що президент Петро Порошенко визначився з кандидатурою на посаду голови Нацбанку.

Після травневих свят Гонтарева має намір піти у тривалу відпустку.

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