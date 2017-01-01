У Гонтаревої відзвітували про значне скорочення дефіциту платіжного балансу
- Сьогодні, 21:00
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Дефіцит платіжного балансу України зменшився до 27 млн дол. США
У лютому 2017 року дефіцит платіжного балансу України зменшився до 27 млн дол. США за попередніми даними (у січні – 202 млн дол. США), що насамперед було зумовлено зростанням чистих надходжень за фінансовим рахунком. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.
Дефіцит рахунку поточних операцій у лютому збільшився до 399 млн дол. США (142 млн дол. США у січні) унаслідок сповільнення зростання експорту товарів.
Нацбанк також повідомляє, що зростання обсягів експорту товарів у лютому сповільнилося до 20,9% р/р (52,9% у січні), що значною мірою відображало вичерпання тимчасового ефекту низької бази порівняння січня минулого року.
Зростання обсягів імпорту товарів уповільнилося удвічі – до 16,7% р/р з 32,6% у січні. «Зокрема, обсяги енергетичного імпорту збільшилися на 53,3% р/р. Це було зумовлено все ще високими обсягами імпорту природного газу, необхідного для проведення опалювального сезону. Іншою причиною було зростання обсягів імпорту нафтопродуктів, пов’язане з підготовкою аграріїв до посівної», - інформує НБУ.
У лютому чисті надходження за фінансовим рахунком (368 млн дол. США) були забезпечені подальшим скороченням готівкової валюти поза банками та зростанням заборгованості за торговими кредитами.
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у лютому становив 45 млн дол. США. Усі вони були спрямовані до реального сектору.