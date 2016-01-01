У Гонтаревої запевняють, що не допустять падіння гривні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курс валют

У НБУ заявили, що мають достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань курсу гривні

Заступник голови Національного банку України Олег Чурій заявляє, що Нацбанк пильно слідкує за ситуацією на валютному ринку і не допустить розгортання кризових явищ. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Ми маємо достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань курсу гривні, спровокованих тимчасовими факторами», – запевнив Чурій.

Він зазначив, що протягом року Нацбанк поповнював міжнародні резерви, щоб наростити свої потужності для заспокоєння валютного ринку в періоди посиленої волатильності. Чурій повідомив, що чиста купівля валюти Національним банком під час валютних аукціонів та інтервенцій з початку року становила 1,7 млрд дол. США. «В результаті сьогодні обсяг міжнародних резервів становить 15,4 млрд дол. США. Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов’язань уряду та НБУ», – сказав заступник голови Нацбанку.

Він повідомив, що сьогодні, 20 грудня, у відповідь на появу дисбалансів на міжбанківському валютному ринку, які чинили девальваційний тиск на курс гривні, Нацбанк провів аукціон з продажу іноземної валюти, на якому було продано 28,4 млн дол. США. «Загальний обсяг поданих заявок становив 37,9 млн дол. США, тобто ми задовольнили 62% заявок за мінімальним курсом аукціону. Курс відсікання становив 26,45 гривні за долар США. За результатами аукціону максимальний курс становив 26,50 гривні за долар США, мінімальний курс – 26,45 гривні за долар США, середньозважений курс – 26,46 гривні за долар США», – розповів Чурій.