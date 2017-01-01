У горах Закарпаття загубилися двоє любителів гірського екстріму

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Управління ДСНС України у Закарпатській області звертається до відпочиваючих з проханням на період погіршення погодних умов утриматися від походів у гори

У горах Закарпаття загубилися двоє туристів.

Зокрема, 5 січня о 21:20 до Служби порятунку «101» повідомили, що в районі полонин Урда та Крачуняска Свидовецького хребта, поблизу курорту «Драгобрат» Рахівського району під час катання на сноуборді, в умовах поганої видимості, втратив орієнтир та заблукав 28-річний мешканець м. Дніпро. Для проведення пошуково-рятувальних робіт до місця було направлено на спецавтомобілі Міцубісі L-200 6 рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення та громадського рятувальника-іструктора турбази «Драгобрат». Про це повідомляє УДСНС України у Закарпатській області.

Близько 03:30 06 січня турист через своїх товаришів, з якими відпочивав на курорті «Драгобрат», повідомив, що він самостійно вийшов в районі населеного пункту Чорна Тиса Рахівського району. Там він сів на попутний транспорт та попрямував у напрямку свого місця проживання.

А перед тим рятувальникам цього ж Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення довелося шукати 32-річного любителя гірського екстріму з Одеси. Останній загубився, катаючись на лижах в районі полонини Крачуняска Свидовецького хребта у Рахівському районі. Повідомлення про це надійшло до службу ДСНС області о 15:30, а вже через годину рятувальники доправили його до турбази на полонині Драгобрат, де він відпочивав.

Управління ДСНС України у Закарпатській області звертається до відпочиваючих з проханням на період погіршення погодних умов утриматися від походів у гори та прислухатися до порад рятувальників. А також перед виходом у гори слід обов’язково зареєструватися в найближчому рятувальному пункті, щоб убезпечити себе від можливих неприємностей під час відпочинку.