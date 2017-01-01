У Горлівці підрозділи бойовиків влаштували перестрілку між собою

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Російські військові на Донбасі

Вбито двох та поранено трьох російських військовослужбовців

Залучення великої кількості офіцерського складу ЗС РФ до забезпечення проведення «мобілізаційних зборів» на Донбасі призвело до втрати контролю над особовим складом та збільшення випадків грубого порушення військової дисципліни і небойових втрат серед військовослужбовців російських окупаційних військ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У 3 окремій мотострілецькій бригаді (Горлівка) в результаті перестрілки між двома підрозділами вбито двох та поранено трьох військовослужбовців», – інформує розвідка.

Також ГУР повідомляє, що у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) під час вживання алкогольних напоїв виникла сварка між військовослужбовцями, яка переросла у бійку з використанням холодної зброї. Одного військовослужбовця вбито, ще двох поранено.

Як повідомлялося, 6 квітня у результаті підриву на власних мінних загородженнях загинуло чотири військовослужбовці 1 АК ЗС РФ (по два військовослужбовці зі складу 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк