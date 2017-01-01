У Господарському суді Києва проводять обшук, – ГПУ

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Тривають обшуки в адміністративному приміщенні Господарського суду м. Києва та за місцем проживання судді

Правоохоронці проводять обшуки у приміщенні Господарського суду Києва, суддю якого було затримано за вимагання хабара.

Про це повідомила у Фейсбуці прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.

«Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, притягнення всіх винних осіб до відповідальності, тривають обшуки в адміністративному приміщенні Господарського суду м. Києва та за місцем проживання судді, а також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – написала Сарган.

Вона зазначила, що суддя Господарського суду Києва вимагав кошти у представника комерційної структури, пообіцявши посприяти в ухваленні рішень суддями Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України на користь позивача.

Суддю було затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання суми у 10 тисяч доларів США. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання судді Господарського суду Києва за вимагання хабара у розмірі 16 тисяч доларів США.