У ГПУ назвали причини, за якими можуть відмовити РФ у видачі Церцвадзе

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Гія Церцвадзе

Україна не видасть Росії грузина Церцвадзе, якщо є будь-яка обставина, яка вказує на загрозу смерті або тортур

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін прокоментував для грузинського телеканалу «Руставі 2» ситуацію із Гією Церцвадзе, який знаходиться в міжнародному розшуку і був затриманий у неділю, 15 січня, в аеропорту «Київ» (Жуляни).

«Ми несемо відповідальність за екстрадиційну перевірку і прийняття відповідного рішення. Для України принципово важливо дотримуватись своїх міжнародних зобов`язань. Якщо є будь-яка обставина, яка вказує на загрозу смерті або тортур (Г.Церцвадзе), відповідно до міжнародної конвенції, ми відмовимося від його передачі», - сказав Єнін.

Він додав: «Як тільки будуть зібрані усі документи, всі компетентні органи передадуть свої висновки, ГПУ прийме остаточне рішення з урахуванням усіх аспектів, у т.ч. національних інтересів України. Ми працюємо і підтримуємо відносини з грузинськими правоохоронними органами».

Нагадаємо, Церцвадзе був оголошений у розшук Російською Федерацією за звинуваченням в умисному вбивстві і замаху на вбивство, нібито вчинених у 2003 році на території Сочі.

При цьому, адвокат Церцвадзе Ксенія Проконова заявила, що її підзахисний брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні українських добровольчих сил, а звинувачення сфабриковані і носять політичний характер.

Прокуратура проводить перевірку інформації щодо участі грузина в антитерористичній операції.

Солом’янський районний суд Києва на 40 діб заарештував Церцвадзе.