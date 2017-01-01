У ГПУ розповіли на яких умовах США повернуть гроші Лазаренка

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ФАКТЫ и комментарии Євген Єнін

Кошти витратять на боротьбу з бідністю та з корупцією

Уряд США поверне Україні кошти, вкрадені екс-прем'єр-міністром України Павлом Лазаренко, на певних умовах. Про це УНН заявив заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін.

«Це не будуть просто гроші, перераховані до бюджету України. Буде певним чином обумовлено ті умови і завдання, на які будуть ці гроші витрачені», - сказав Єнін.

Він уточнив, що кошти можуть бути повернені Україні для боротьби з бідністю, підтримки охорони здоров'я чи боротьби з корупцією.

Єнін додав, що процес повернення вкрадених активів може зайняти певний час, адже кошти перебувають на рахунках п’яти різних юрисдикцій.

Нагадаємо, у 1998 році Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

Раніше екс-заступник Генпрокурора Микола Обіход повідомив, що зокрема, йдеться про 280 млн дол., які були арештовані на рахунках у Гернсі, Антигуа, в Ліхтенштейні, в литовських банках, в деяких швейцарських банках, а потім ще раз арештовані органами американської юстиції.