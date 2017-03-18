У ГПУ розповіли, що хочуть допитати Манафорта у справі Лавриновича

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Клопотання до Мін'юсту США про допит Манафорта Україна відправляла понад рік тому

Керівник Департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк підтверджує, що ГПУ попросила у Мін'юсту США допомоги в допиті колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це повідомляє Громадське радіо.

Як розповів Горбатюк, клопотання до Мін'юсту США Україна відправляла понад рік тому. Відповіді поки не отримала.

Допит Манафорта ГПУ хоче провести в рамках розслідування справи проти екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича.

«Це у справі за обвинуваченням (воно в суді) екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича у розтраті 8,5 мільйонів гривень, які були виплачені юридичній фірмі у зв'язку з позовом «Тимошенко проти України» про її незаконний арешт. Встановлені контакти його (Пола Манафорта - Ред.) з фірмою Scadden, яка укладала договір з Мін'юстом, і його треба допитати як свідка», - розповів Горбатюк.

Нагадаємо, за даними НАБУ, ім'я Манафорта згадується в документах «чорної бухгалтерії» Партії регіонів 22 рази і загальна сума виплат на його ім'я становить понад 12 млн доларів.

Як повідомлялося, дочка колишнього радника Віктора Януковича Пола Манафорта підозрює, що її батько причетний до масових вбивств на Майдані.