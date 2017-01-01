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    У Греції поїзд врізався в житловий будинок: є поранені

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    У Греції поїзд врізався в житловий будинок
    У Греції поїзд врізався в житловий будинок

    З рейок зійшли п'ять вагонів, а локомотив врізався в житловий будинок

    Поблизу грецького міста Салоніки пасажирський поїзд Intercity «Афіни-Салоніки» зійшов з рейок, є поранені.

    Про це повідомляє грецький телеканал Skai.

    «Міжміський пасажирський потяг, що перевозив 100 пасажирів, зійшов з рейок о 9.40 вечора за межами міста Салоніки, недалеко від залізничної станції в селі Адендро», — йдеться у повідомленні.

    За попередніми даними, з рейок зійшли п'ять вагонів, а локомотив врізався в житловий будинок.

    Рятувальники намагаються розблокувати трьох постраждалих, також повідомляється, що серйозно травмований машиніст і ще кілька осіб, але кількість осіб наразі невідома.

    потяг рятувальники
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