У Греції поїзд врізався в житловий будинок: є поранені

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У Греції поїзд врізався в житловий будинок

З рейок зійшли п'ять вагонів, а локомотив врізався в житловий будинок

Поблизу грецького міста Салоніки пасажирський поїзд Intercity «Афіни-Салоніки» зійшов з рейок, є поранені.

Про це повідомляє грецький телеканал Skai.

«Міжміський пасажирський потяг, що перевозив 100 пасажирів, зійшов з рейок о 9.40 вечора за межами міста Салоніки, недалеко від залізничної станції в селі Адендро», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, з рейок зійшли п'ять вагонів, а локомотив врізався в житловий будинок.

Рятувальники намагаються розблокувати трьох постраждалих, також повідомляється, що серйозно травмований машиніст і ще кілька осіб, але кількість осіб наразі невідома.