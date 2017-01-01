У Греції поїзд врізався в житловий будинок: є поранені
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У Греції поїзд врізався в житловий будинок
З рейок зійшли п'ять вагонів, а локомотив врізався в житловий будинок
Поблизу грецького міста Салоніки пасажирський поїзд Intercity «Афіни-Салоніки» зійшов з рейок, є поранені.
Про це повідомляє грецький телеканал Skai.
«Міжміський пасажирський потяг, що перевозив 100 пасажирів, зійшов з рейок о 9.40 вечора за межами міста Салоніки, недалеко від залізничної станції в селі Адендро», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, з рейок зійшли п'ять вагонів, а локомотив врізався в житловий будинок.
Рятувальники намагаються розблокувати трьох постраждалих, також повідомляється, що серйозно травмований машиніст і ще кілька осіб, але кількість осіб наразі невідома.
Φαίνεται ότι εκτροχιάστηκαν και τα πέντε βαγόνια https://t.co/brrEKnxb5n— SKAI.gr (@skaigr) 13 травня 2017 р.