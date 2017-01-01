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    У Греції розбився вертоліт з військовими: четверо загиблих

    • Сьогодні, 15:40
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    <p>Фото:&nbsp;<span>AP</span></p> <p><span>Гелікоптер&nbsp;</span></p>

    Фото: AP

    Гелікоптер 

    Повідомляється, що один офіцер вижив у катастрофі

    Чотири армійські офіцери загинули і один отримав поранення в результаті падіння прикордонного патрульного вертольота на півночі Греції.

    Про це повідомляє видання Ekathimerini з посиланням на військових чиновників.

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    «Інцидент стався в середу на північ від міста Елассона, близько 450 кілометрів на північний захід від Афін», - йдеться у повідомленні.

    За даними чиновників, вертоліт Huey UH-1H здійснював патрулювання кордону.

    Після того, як армія втратила зв’язок з вертольотом, причини падіння якого наразі невідомі, у прилеглій місцевості розпочали розширену пошукову операцію.

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