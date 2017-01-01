У Греції розбився вертоліт з військовими: четверо загиблих

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Фото: AP Гелікоптер

Повідомляється, що один офіцер вижив у катастрофі

Чотири армійські офіцери загинули і один отримав поранення в результаті падіння прикордонного патрульного вертольота на півночі Греції.

Про це повідомляє видання Ekathimerini з посиланням на військових чиновників.

«Інцидент стався в середу на північ від міста Елассона, близько 450 кілометрів на північний захід від Афін», - йдеться у повідомленні.

За даними чиновників, вертоліт Huey UH-1H здійснював патрулювання кордону.

Після того, як армія втратила зв’язок з вертольотом, причини падіння якого наразі невідомі, у прилеглій місцевості розпочали розширену пошукову операцію.