У Греції знов вдалися до жорсткої економії

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Економіка Греції

Нові заходи передбачають підвищення податків і зменшення розміру пенсій

Парламент Греції схвалив пакет нових заходів жорсткої економії.

Про це повідомляє газета Ekathimerini.

За відповідний законопроект проголосували всі 153 депутати коаліції при необхідному мінімумі зі 151 парламентаря.

Прийняті заходи відкривають шлях до нових траншів допомоги і переговорів про полегшення боргового навантаження.

Нові заходи передбачають підвищення податків і зменшення розміру пенсій.

Голосування відбулося напередодні засідання Єврогрупи, в ході якого 22 травня учасники повинні будуть оцінити ефективність реформ у Греції і вирішити питання про надання Афінам чергового траншу в 7,5 млрд євро.

У середу в акціях проти жорсткої економії взяли участь близько 12 тисяч людей. Увечері в четвер протести продовжилися і переросли у насильницькі сутички з поліцією, після того як невідомі закидали коктейлями Молотова монумент невідомому солдату біля будівлі парламенту.

Довідка:

Наприкінці 2009 року економіка Греції опинилась у дуже скрутному становищі: дефіцит бюджету становив 12,7% ВВП. На 2010 рік прогнозувавя дефіцит 9,1% ВВП, при тому, що у Єврозоні дозволені тільки 3% ВВП. Грецький уряд перебував під сильним тиском з боку Євросоюзу і міжнародних кредиторів, які вимагали реалізації середньострокової програми жорсткої економії, яка включила б різке скорочення державних витрат, скорочення частки державного сектору в економіці, а також реформування праці та пенсійної систем.

У лютому 2012 року нові умови жорсткої економії викликали нові хвилі протесту, що переростали у зіткнення із поліцією та масові заворушення.

11 червня 2013 року серед інших заходів жорсткої економії було закрито державну телерадіокомпанію ERT рішенням Кабінету міністрів Греції на чолі із Антонісом Самарасом.