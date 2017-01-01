У грецькому місті Салоніки через бомбу часів Другої світової евакуювали понад 70 тисяч людей

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Керівник консульства України в Салоніках Олександр Воронін

Авіабомбу було випадково знайдено на заправній станції

У грецькому місті Салоніки триває операція зі знешкодження авіабомби часів Другої світової війни, понад 70 тис. жителів евакуювали до пізнього вечора.

Про це повідомив керівник консульства України в Салоніках Олександр Воронін в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Як відомо, 1 лютого на заправній станції в районі міста Салоніки випадково було знайдено авіабомбу часів Другої світової війни. Довжина її становить близько 1 м, вага близько 250 кг. Через те що вона являє певну небезпеку для жителів району, в ці хвилини триває операція з її знешкодження, яка розпочалася об 11.00 сьогодні», - сказав Воронін.

За його словами, місцева влада розробила план з безпеки операції, який включає евакуацію жителів міста в межах 1900 м.

«За офіційними даними, під евакуацію потрапили близько 72 тис. жителів із зони проведення операції. Цей район є досить густонаселеним. Зараз підготовлено пункти безпечного перебування, де люди пробудуть приблизно до 22.00 сьогоднішнього дня. У зв'язку з проведенням цієї операції також діють деякі обмеження в русі транспорту і пересуванні людей у місті. Однак загалом рух у місті не ускладнено», - уточнив консул.

Він додав, що про план проведення операції заздалегідь повідомили всіх місцевих жителів.

«За нашими даними, в зоні проведення операції проживає певна кількість українців (у Салоніках проживає близько 1 тис. громадян України, тому можна говорити про 200-300 осіб у даному районі). Тому ситуація перебуває під постійним контролем консульства. Поки звернень від громадян України не надходило», - зазначив Воронін.