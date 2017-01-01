У Гройсмана анонсували будівництво метро до Борисполя

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Метро до аеропорта Барселони добудували у 2016 році

Сучасні великі міста, тим більше столиці, мають зв'язок аеропортів з центром міста за допомогою рейкового транспорту

У Мінінфраструктури планують відновити проект будівництва рейкового сполучення Києва з Борисполем із заходом у аеропорт.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає abcnews.

«Я вчора розмовляв із Володимиром Кличком, обговорювали продовження за приватні кошти лінії метро від станції «Бориспільська» до Борисполя з відгалуженням до аеропорту. Оптимальним вважаю варіант легкого метро, яке б виходило на поверхню там, де зараз станція «Бориспільська», - сказав Омелян.

Міністр зазначив, що сучасні великі міста, тим більше столиці, мають зв'язок аеропортів з центром міста за допомогою рейкового транспорту.

Омелян наголосив, що після приходу до України лоукостера Ryanair за відсутності метро до аеропорту складається нелогічна ситуація, коли квиток до європейської країни коштуватиме 20 євро, а проїзд із аеропорту до Києва - 10 євро.

Вчора стало відомо, що Ryanair нарешті домовився з Україною: літатимуть з Борисполя і Львова