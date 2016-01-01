У Гройсмана дозволили Міноборони самостійно вибирати продукти для закупівель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міноборони буде самостійно створювати каталог продуктів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить Міноборони самостійно складати каталог продуктів харчування і купувати їх. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак у Facebook.

«Тепер закупівлі продуктів харчування будуть проводитися відповідно до затвердженого оборонним відомством каталогу продуктів. Каталог продуктів харчування призначений для формування добового меню з урахуванням таких критеріїв, як енерговитрати осіб, які харчуються, і ціни на продукти харчування», - написав Полторак.

За словами міністра, це дозволить відомству визначати потребу і закуповувати продукти харчування в межах бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше Міноборони відзвітувало про використання коштів.

Повідомляється, що станом на 24 грудня 2016 року Міністерством оборони України виконані на 100% зобов’язання та використано понад 95% коштів державного бюджету, які були виділені на матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України.