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    У Гройсмана дозволили Міноборони самостійно вибирати продукти для закупівель

    • 28 Грудня, 19:50
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    Міноборони буде самостійно створювати каталог продуктів

    Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить Міноборони самостійно складати каталог продуктів харчування і купувати їх. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак у Facebook.

    «Тепер закупівлі продуктів харчування будуть проводитися відповідно до затвердженого оборонним відомством каталогу продуктів. Каталог продуктів харчування призначений для формування добового меню з урахуванням таких критеріїв, як енерговитрати осіб, які харчуються, і ціни на продукти харчування», - написав Полторак.

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    За словами міністра, це дозволить відомству визначати потребу і закуповувати продукти харчування в межах бюджетних коштів.

    Нагадаємо, раніше Міноборони відзвітувало про використання коштів.

    Повідомляється, що станом на 24 грудня 2016 року Міністерством оборони України виконані на 100% зобов’язання та використано понад 95% коштів державного бюджету, які були виділені на матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України.

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