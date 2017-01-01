У Гройсмана готують три плани виходу з надзвичайного стану в енергетиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надзвичайні заходи в електроенергетиці можуть бути продовжені до кінця року, – віце-прем'єр

До п’ятниці Міненерговугілля разом з НКРЕКП мають прорахувати три варіанти розвитку подій щодо завершення дії надзвичайних заходів в енергетиці, також мають бути розглянуті три варіанти забезпечення українських генеруючих компаній вугіллям марки «А».

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон під час наради щодо вирішення проблемних питань в Об’єднаній енергетичній системі, передає прес-служба уряду.

«За попередніми прогнозами, запасів антрациту має вистачити на 40-50 днів. І за цей час ми маємо оперативно опрацювати питання імпорту антрациту. До п’ятниці Міненерговугілля разом з НКРЕКП мають прорахувати три варіанти розвитку подій: завершення дії надзвичайних заходів до квітня, до вересня і до кінця року. Відповідно, будуть запропоновані три варіанти закупівлі антрациту за кордоном, прораховано вплив імпорту вугілля на ціну електроенергії та алгоритм подальшої роботи енергосистеми. Ми маємо вибрати найбільш оптимальний», - заявив віце-прем’єр.

Він також наголосив на тому, що зараз одна з найголовніших задач - це максимально скоротити спалювання вугілля марки «А», завезення якого припинилося через блокування залізничного сполучення з тимчасово непідконтрольними територіями.

При цьому, за словами Володимирі Кістіона, незважаючи на складну ситуацію, вироблення електричної енергії відбувається в рамках планових показників.

«Хоча ситуація дуже непроста, загальна кількість виробленої електроенергії в Україні поки в рамках планових показників. За 21 день лютого було вироблено 10,7 млрд кВтг. Атомна енергетика та гідроенергетика перевищують планові показники. Теплова генерація дещо відстає. Загальні запаси вугілля на складах - близько 1,6 млн тонн», - додав Кістіон.