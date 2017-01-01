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    У Гройсмана кажуть, що житлово-комунальні тарифи більше не зростатимуть

    • Сьогодні, 18:01
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    Платіжки за житлово-комунальні послуги
    Платіжки за житлово-комунальні послуги

    Павло Розенко не бачить підстав для подальшого підвищення тарифів і збільшення ціни на газ у цьому році

    Підстав для підвищення цін на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення у 2017 році наразі немає. Про це під час інтернет-конференції у п'ятницю заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

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    «У державному бюджеті є зафіксована ціна на газ - 6800 грн за тисячу кубометрів, що відповідає попередньому року. Тому ще раз кажу: я на сьогодні не бачу підстав для подальшого підвищення тарифів і збільшення ціни на газ у цьому році», - сказав Розенко.

    Нагадаємо, з 1 березня підвищилися тарифи на електроенергію для населення.

    Тепер українці платитимуть за світло 90 коп. за кВт/год. Діяти такий тариф буде лише за перших 100 використаних кіловат. Решта коштуватиме 168 коп. за кВт/год. з податком на додану вартість.

    Джерело: Укрінформ

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    Павло Розенко ЖКГ газ тарифи
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