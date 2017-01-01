У Гройсмана кажуть, що житлово-комунальні тарифи більше не зростатимуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Платіжки за житлово-комунальні послуги

Павло Розенко не бачить підстав для подальшого підвищення тарифів і збільшення ціни на газ у цьому році

Підстав для підвищення цін на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення у 2017 році наразі немає. Про це під час інтернет-конференції у п'ятницю заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

«У державному бюджеті є зафіксована ціна на газ - 6800 грн за тисячу кубометрів, що відповідає попередньому року. Тому ще раз кажу: я на сьогодні не бачу підстав для подальшого підвищення тарифів і збільшення ціни на газ у цьому році», - сказав Розенко.

Нагадаємо, з 1 березня підвищилися тарифи на електроенергію для населення.

Тепер українці платитимуть за світло 90 коп. за кВт/год. Діяти такий тариф буде лише за перших 100 використаних кіловат. Решта коштуватиме 168 коп. за кВт/год. з податком на додану вартість.

Джерело: Укрінформ