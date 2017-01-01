У Гройсмана обговорили введення санкцій проти Сбербанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гройсман обіцяє, що і Нацбанк, і РНБО, і президент швидко відреагують на цю ситуацію

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вимагає запровадження санкцій проти Сбербанку Росії. З такою пропозицією він виступив на засіданні уряду.

«Я звертаюся до вас і прошу, щоб ви і всі члени уряду зараз обговорили питання стосовно введення санкцій проти цього банку, який, на мою думку, після вказівок пана Путіна, прийняв рішення про визнання документів так званих ЛНР і ДНР. Цей банк працює в Україні, він фінансує, по суті, бойовиків. Він отримує прибутки в Україні і ці прибутки направляє в сепаратистські республіки. Вважаю, що це неприпустимо. Тому я прошу, щоб уряд звернувся до НБУ і до РНБО про невідкладний розгляд цього питання», – запропонував Аваков.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у відповідь на це заявив, що 9 березня мав розмову на цю тему з президентом Петром Порошенком і головою Нацбанку Валерією Гонтаревою. «Сьогодні робота така ведеться. Зараз з'ясовуються юридичні підстави, чи дійсно це є так насправді. Якщо так, то, думаю, що і Нацбанк, і РНБО, і президент дуже швидко відреагують на цю ситуацію і ця відповідь буде дуже-дуже адекватною», – сказав Гройсман.

«Неприпустимо, коли бандитські організації, підтримувані Росією, мало того, що повидавали їм якийсь «вовчий білет» і хтось його буде визнавати, але й, в тому числі, фінансові інституції в такі брудні історії замішані», – додав глава уряду.

Раніше повідомлялося, що Національний банк ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк».

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції стосовно банку.