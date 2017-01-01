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    У Гройсмана оголосили про підвищення мінімальної пенсії з 1 травня

    • Сьогодні, 17:47
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    Мінімальна пенсія
    Мінімальна пенсія

    Для 8 млн пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте щонайменше на 10%

    1 травня цього року відбудеться перше підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій. Про це під час «прямої лінії» на KP.UA повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, інформує його прес-служба.

    «У Державному бюджеті України на 2017 рік зафіксоване підвищення прожиткового мінімуму і мінімального розміру пенсій двічі протягом року – з 1 травня 2017 року і з 1 грудня 2017 року», - сказав він.

    «Тобто для 8 млн пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте щонайменше на 10%. Це та мінімальна програма підвищення соціальних стандартів на цей рік, яка на сьогодні вже зафіксована», - наголосив Розенко.

    За його словами, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія) з 1 травня 2017 року буде становити 1312 грн, а з 1 грудня - 1373 грн.

     

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