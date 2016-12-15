У Гройсмана перевірять Херсонський морпорт

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З 10 січня 2017 року вже підписаний наказ на перевірку Херсонського морського порту

З 10 січня 2017 року Міністерство інфраструктури розпочне перевірку Херсонського морського порту. Перевірка здійснюватиметься в рамках аудиту підвідомчих Мінінфраструктури підприємств, який розпочався у 2016 році.

Про це в інтерв'ю «Голос Столицы» розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

«На жаль, не всі порти ми змогли охопити у 2016 році, і найближчим часом, з 10 січня 2017 року вже підписаний наказ на перевірку Херсонського морського порту, який також будуть перевіряти», - зазначив він.

За його словами, аудиторське управління проводить аудит ефективності використання коштів, проводить фінансовий аудит. Антикорупційне управління проводить перевірки, що стосуються перевищення службових повноважень, зловживання службовим становищем, в тому числі, також перевірки, пов'язані з використанням коштів.

«Це можуть бути як і перехресні перевірки, так і спільні перевірки», - уточнив Лавренюк.

За його словами, перевірками вже виявлені зловживання в Бердянському порту.

«В керівника Бердянського порту явно не все в порядку із законом, а результати перевірки це показали, і ми вже маємо результат - порушено кримінальне провадження СБУ», - заявив заступник міністра.

Також, за його словами, аналогічна ситуація виявлена в Миколаївському порту.

«Перевірка працює об'єктивно, і ми хочемо як керівництво міністерства зрозуміти, що відбувається в порту, чому колосальні ділянки землі передані за договором сервітуту, а не за договором оренди, чому держава недоотримує коштів, чому власники тих підприємств, які мають в орендах в договорах сервітуту по всій території порту, всі афільовані до однієї особи», - зазначив Лавренюк.

Також, за словами урядовця, в 2016 році працівниками СБУ в співпраці з антикорупційним управлінням Мінінфраструктури було викрито в корупції керівника Адміністрації морських портів, якому оголошено підозру. Крім того, у 2016 році був викритий керівник управління митного оформлення за розкрадання п'яти мільйонів гривень, матеріали направлені в суд, а самому керівнику оголошено підозру.