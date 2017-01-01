У Гройсмана підрахували втрати від торгової війни з РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Транзитні обмеження

У 2016 році Росія ввела продуктове, торгове і транзитне ембарго щодо українського експорту

Прямі втрати України від введеного Росією у 2016 році продуктового, торгового і транзитного ембарго щодо українського експорту, становлять близько 1 млрд дол. Про це сказав в інтерв'ю УНІАН перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

«Росія не тільки призупинила договір про зону вільної торгівлі, який діяв з 2011 року, а й ввела продовольче ембарго на деяку продукцію з України, заборонила транзит української продукції до Республіки Казахстан і Киргизької Республіки. Прямі втрати експорту товарів до Казахстану і Киргизстану оцінюються в обсязі понад 0,4 млрд дол., - сказав Кубів. - Найбільші втрати - у сфері експорту електричних машин, ядерних реакторів, котлів, продуктів неорганічної хімії, чорних металів. І це, повторюся, тільки прямі втрати. Загалом оцінюємо збиток приблизно в 1 млрд доларів».

При цьому перший віце-прем'єр зазначив, що Україна докладає зусиль щодо відновлення порушених торговельних зв'язків. «Ми працюємо у двох напрямках. З одного боку - подали позов до СОТ проти РФ про обмеження транзиту. У цій справі є чіткі юридичні аргументи, неспростовні докази і підтримка ключових зарубіжних партнерів, серед яких ЄС та США, - сказав Кубів. - З іншого боку - не втрачаємо робочого контакту з Казахстаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизстаном. Аж до 2020 року маємо виконати орієнтовний графік проведення спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, активно беремо участь у міжнародних форумах і виставках, щоб продовжувати економічний і політичний діалог з цими країнами. З найближчих заходів - Міжнародна спеціалізована виставка «Експо-2017» в Астані».

Як відомо, взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були введені у січні 2016 року через те, що між Україною і ЄС набрав чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України до Росії. У липні минулого року Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів через свою територію у напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану. У вересні 2016 року Україна направила вимогу до СОТ щодо консультацій з Російською Федерацією. У листопаді такі консультації були проведені, проте Росія відмовилася скасовувати обмеження. У лютому 2017 року Україна в рамках свого членства у Світовій організації торгівлі подала позов проти Росії за введені нею з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів.