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    У Гройсмана побачили, що в Україну пішли іноземні інвестори

    • Сьогодні, 11:41
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    Міжнародні інвестиції
    Міжнародні інвестиції

    Кубів заявив, що в 2016 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 3,8 млрд дол.

    У 2016 році в економіку України було вкладено 3,8 млрд дол. іноземних інвестицій, що удвічі більше від попереднього року. Про це сьогодні сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів.

    «В економіку України у 2016 році іноземними інвесторами вкладено 3,8 млрд дол. Це удвічі більше, ніж у 2015 році», - сказав він.

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    За словами Кубіва, важливим здобутком стабілізації економічної ситуації є те, що Україна піднялася у світових рейтингах легкості ведення бізнесу Світового банку, де посіла 80 місце.

    Джерело: УНН

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