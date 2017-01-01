У Гройсмана почали відбір кандидата на посаду аудитора НАБУ

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Дуже важливо, щоб цей відбір був максимально прозорим, - глава уряду

Кабінет міністрів розпочав відбір кандидатури свого представника до складу комісії, що буде проводити незалежну оцінку (аудит) ефективності діяльності НАБУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройман.

«Розпочали відбір аудитора для НАБУ від Кабміну. Олександр Саєнко і Павло Петренко зустрілись із представниками громадськості щодо відкритого відбору представника від Уряду до складу комісії, яка буде проводити незалежну оцінку роботи НАБУ», — написав Гройсман.

Крім того, прем’єр-міністр зазначив, що цей відбір був максимально прозорим.

«Дуже важливо, щоб цей відбір був максимально прозорим заради того, щоб обрати дійсно достойного і професійного кандидата із бездоганною репутацією і професійними навичками. Очікую на конструктивний діалог влади і громадськості та обрання по-справжньому відповідального представника», — додав прем’єр.