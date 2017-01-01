У Гройсмана радять керівництву НАЗК «взятися за руки і піти у відставку»

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Голова Національного агентства із запобігання корупції Наталя Корчак

Міністр юстиції Павло Петренко вважає, що керівництву НАЗК треба подати у відставку

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції має написати заяви про звільнення і піти у відставку. Про це він заявив у коментарі журналістам у понеділок.

«Ті люди, які очолюють НАЗК, зараз несуть персональну відповідальність за те, що ми не маємо повноцінної системи перевірок (декларацій. - Ред.). Так бути не може. Я є співавтор законопроекту про запобігання корупції, і ми не це закладали спільно з колегами і з громадянського суспільства, і з парламенту в дух і букву цього закону. Ці випадкові люди, керівники НАЗК, на жаль, не мають волі навіть подати у відставку, тому доводиться через зміни до закону такі помилки виправляти», - сказав Петренко.

Він також зазначив, що наразі розглядається можливість проведення службової перевірки щодо роботи керівництва НАЗК.

«Корчак звернулася до Кабміну, щоб було проведено службове розслідування проти Радецького і Рябошапки, Радецький і Рябошапка звернулися до Кабміну, щоб було проведене службове розслідування щодо Корчак... Я їм всім рекомендую взятися за руки, написати заяву і піти вже, не мучитися самими, і не мучити такий важливий орган, як НАЗК. Зараз також розглядається питання можливого призначення службового розслідування, тому що якщо самі керівники вимагають, щоб проти них провели службове розслідування, напевно ми підемо їм назустріч», - додав міністр юстиції.

Як повідомлялося, раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що один з працівників департаменту Агентства з питань запобігання корупції надіслав йому листа зі скаргою на корупційні дії заступника голови НАЗК Руслана Радецького.

Нагадаємо також, що голова НАЗК Наталія Корчак отримала премію в розмірі 200 тис. грн. Вона пояснила в Раді, що отримала ці гроші за виконану роботу, до того ж лише один раз.

Корчак задекларувала 1 млн 382 тис. 639 гривень доходів за 2016 рік.

На комітетських слуханнях комітету Верховної Ради с питань запобігання та протидії корупції Корчак заявила, що готова «хоч сьогодні піти зі своєї посади».

Джерело: Укрінформ