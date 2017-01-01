У Гройсмана розповіли, як росіяни зможуть подивитися «Євробачення-2017», попри заборону Кремля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко

Мільйони росіян завдяки супутниковому телебаченню, завдяки інтернету будуть переглядати незалежно від волі Кремля і Путіна картинку з України, зазначив Кириленко

Мільйони росіян зможуть побачити «Євробачення-2017» з Києва попри те, що російський «Первый канал» відмовився від трансляції шоу.

Таку думку висловив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у програмі «Гуманітарний простір» на Українському радіо.

«Росія сама себе ізолювала від Євробачення. Кремль таким рішенням ізолював весь російський народ від можливості побачити це фантастичне, прекрасне, чудове шоу, у якому беруть участь 42 країни не тільки Європи, але і світу. Але ми також з вами знаємо, що мільйони росіян завдяки супутниковому телебаченню, завдяки інтернету будуть переглядати незалежно від волі Кремля і Путіна картинку з України. Картинку з Києва, яку буде поширювати наш Перший український національний канал», - сказав він.

Як повідомлялося, в Національній суспільній телерадіокомпанії України, що є мовником-організатором міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», заявили, що відмова російського «Першого каналу» транслювати Євробачення доводить, що метою російської сторони було створення негативної інформаційної атмосфери навколо конкурсу, а не участь у ньому.

Раніше Національна суспільна телерадіокомпанія України офіційно повідомила Європейську мовну спілку про заборону Службою безпеки України в’їзду на територію нашої держави учасниці від Російської Федерації Юлії Самойловій. При цьому українська сторона неодноразово пропонувала РФ направити на конкурс у Київ учасника, який не порушував законодавство України. Однак російська сторона залишила своє рішення незмінним, констатували в НСТУ.

Європейська мовна спілка (EBU) офіційно заявила, що Росія не зможе взяти участь у пісенному конкурсі цього року.

Наголошувалося, що після того, як підтвердилася заборона в'їзду в Україну представниці від Росії Юлії Самойлової, EBU запропонувала РФ два альтернативні варіанти: брати участь у конкурсі дистанційно або вибрати іншу кандидатуру. Проте обидві пропозиції російський Перший канал відхилив, а також відмовився транслювати конкурс.

Відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться 7 травня.