У Гройсмана розраховують через три роки перейти на власний газ

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Уряд ставить завдання до 2020 року максимально перейти на власний видобуток газу

Кабінет міністрів України ставить завдання максимально збільшити видобуток власного газу до 2020 року. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми ставимо завдання до 2020 року максимально перейти на власний видобуток газу і на власний газ», – сказав він.

Прем’єр додав, що серед інших завдань уряду – реформування вугільної галузі, а також збільшення частини альтернативної енергетики в енергетичній складовій країни.

Нагадаємо, уряд підготував середньостроковий план дій до 2020 року.

Джерело: УНН