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    У Гройсмана сподіваються, що Рада у травні ухвалить пенсійну реформу

    • Сьогодні, 19:24
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    Міністр соціальної політики Андрій Рева
    Фото: УНІАН
    Міністр соціальної політики Андрій Рева

    Рева вважає, що відкладати з пенсійною реформою вже неможливо

    Міністр соціальної політики Андрій Рева висловлює сподівання на ухвалення парламентом у травні розробленої урядом пенсійної реформи. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

    «МВФ у меморандумі з розумінням поставився до того, що це достатньо серйозний і тривалий процес. Йдеться про те, що пенсійна реформа має набути чинності 1 січня 2018 року. Щоби все підготувати, все зробити, необхідно, щоб відповідний законопроект ухвалили раніше. Спочатку називалися дати подачі у березні, квітні, але реально, думаю, ми такий законопроект підготуємо і подамо в травні», – зазначив міністр.

    «Я вважаю, що відкладати з таким важливим законом вже неможливо», – додав він.

    Пенсійна реформа є одним із ключових пунктів меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом. В уряді заявляють, що не планують підвищувати пенсійний вік, а знайшли інші способи подолати дефіцит Пенсійного фонду. У 2016 році держава продотувала Пенсійний фонд на понад 140 мільярдів гривень.

    18 квітня голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден наголосив, що пенсійна реформа потрібна Україні терміново.

    При цьому віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що Кабінет міністрів ще напрацьовує свій варіант пенсійної реформи. 


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