У Гройсмана виділили ще більше грошей на дослідження в Антарктиці

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Україні також треба погасити заборгованість зі сплати внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику

Кабінет Міністрів збільшив фінансування програми досліджень України в Антарктиці майже на 3 млн грн.

Відповідне розпорядження № 957-р оприлюднено на Урядовому порталі.

«Уряд збільшив фінансування антарктичних досліджень на 2 млн 940 тис. гривень, перерозподіливши видатки державного бюджету, передбачені Міністерству освіти і науки на 2016 рік», - йдеться у повідомленні.

Рішення спрямоване на забезпечення виконання завдань Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки за напрямом «Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику». Це дасть змогу погасити заборгованість зі сплати внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику, членом яких є Україна.