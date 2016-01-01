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    У Гройсмана виділили ще більше грошей на дослідження в Антарктиці

    • 19 Грудня, 18:59
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    Україні також треба погасити заборгованість зі сплати внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику

    Кабінет Міністрів збільшив фінансування програми досліджень України в Антарктиці майже на 3 млн грн.

    Відповідне розпорядження № 957-р оприлюднено на Урядовому порталі.

    «Уряд збільшив фінансування антарктичних досліджень на 2 млн 940 тис. гривень, перерозподіливши видатки державного бюджету, передбачені Міністерству освіти і науки на 2016 рік», - йдеться у повідомленні.

    Рішення спрямоване на забезпечення виконання завдань Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки за напрямом «Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику». Це дасть змогу погасити заборгованість зі сплати внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику, членом яких є Україна.

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