У Гройсмана запевняють: зростання пенсій не збільшить інфляцію

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Міністр соцполітики Андрій Рева

Рева зазначив, що не потрібно дотувати зростання пенсій з бюджету

Підвищення пенсій відбуватиметься не завдяки інфляційним грошам, а за рахунок додаткових надходжень коштів з економіки, тому ні про яку інфляцію мова йти не може. Про це заявив міністр соціальної політики в інтерв’ю одному з українських телеканалів, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

За словами міністра, уряду вдалося уникнути зростання інфляції завдяки продуманим крокам, які були зроблені в минулому році та стали підготовкою для проведення пенсійної реформи.

«Саме тому спочатку було ліквідовано прив’язку мінімальної зарплати до прожиткового мінімуму, і вже після того піднято розмір зарплат, що забезпечило необхідний ресурс для підвищення соціальних виплат та дозволило прогнозувати перерахунок пенсій», – пояснив Рева.

Урядовець також акцентував увагу на активній детінізації економіки після збільшення розміру мінімальних зарплат та проведення змін у трудовому законодавстві.

«За 4 місяці з початку року заробітна плата в Україні зросла на 37 відсотків, на 45 відсотків зросли доходи місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб, а станом на 1 травня Пенсійний фонд отримав понад план 7 мільярдів 900 мільйонів гривень, що дозволяє очікувати надходження необхідної суми для підвищення пенсій. Це означає, що не потрібно дотувати зростання пенсій з бюджету, – це будуть власні надходження Пенсійного фонду», – резюмував міністр.