У Гройсмана заявляють про зниження рівня тіньової економіки

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Тіньова економіка

У Мінекономрозвитку повідомляють про зниження на 5% рівня тіньової економіки

У cічні–вересні 2016 року рівень тіньової економіки становив 35% від офіційного ВВП, що на 5 відсоткових пунктів менше порівняно з показником відповідного періоду 2015 року. Про це свідчать попередні розрахунки Міністерства економічного розвитку і торгівлі, повідомляє прес-служба МЕРТ.

Як сказано у звіті, який підготував департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку, детінізація є результатом дії кількох факторів:

збереження відносної макроекономічної стабільності (за підсумком 9 місяців 2016 року зростання реального ВВП становило 1,3%; інфляція за цей період становила 6,4% проти 41,4% у відповідному періоді 2015 року при девальвації середньомісячного обмінного курсу гривні до долара США на 12,2% порівняно з 39,5% у січні–вересні 2015 року);

поліпшення бізнес-клімату внаслідок дотримання політики дерегуляції та оптимізації функціонування державного сектора економіки з метою підвищення його ефективності (відповідно до рейтингу Doing Business-2017, Україна посіла 80-те місце серед 190 країн; у рейтингу Doing Business-2016, уточненому відповідно до методології, застосованій цьогоріч, Україні належало 81-ше місце серед 189 країн);

відновлення та формування нових міжгалузевих зв’язків в економіці;

поступової легалізації відносин на ринку праці внаслідок зниження ЄСВ.

«При цьому процес детінізації стримується проблемами, невирішення яких негативно позначається на показниках розвитку економіки країни в цілому. Це, зокрема, збереження несприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури; впровадження РФ товарних та транзитних обмежень; збереження фінансових ризиків в умовах триваючого банкрутства банків та недоотримання кредитних коштів від МВФ; наявність непідконтрольних територій», – ідеться в повідомленні МЕРТ.