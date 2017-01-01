У Гройсмана змінили постанову про зарплату чиновникам

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У схемі посадових окладів держслужбовців виключено посаду фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою

Уряд вніс зміни до своєї постанови від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики.

«Уряд вніс зміни до своєї постанови від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів». Зокрема, схему посадових окладів на посадах державної служби за групою 5 оплати праці доповнено посадою заступника керівника апарату місцевої держадміністрації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що норми пункту 5 примітки до Схеми посадових окладів на посадах держслужби щодо підвищення посадових окладів на 20 відсотків за здійснення фахової та юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів поширено на керівних працівників, головних спеціалістів, державних експертів Апарату Ради РНБО.

Цією постановою уточнюється, що у схемі посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, виключено посаду фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою.