У Грозному заочно заарештували чеченця, якого обвинувачують у замаху на Кадирова

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Фото: Dialog.ua

Суд заарештував одного з братів Ямадаєвих – Ісу

Старопромисловський суд Грозного у середу цього тижня виніс рішення про арешт Іси Ямадаєва, а також про оголошення його в міжнародний розшук, повідомляє «Эхо Москвы».

У п'ятницю Ямадаєв був заочно арештований, - розповіло «Росбалту» джерело, знайоме з ситуацією. При цьому агентство підкреслює: всі слідчі дії проводилися без адвокатів обвинуваченого - вони не були про них навіть сповіщені. Тим часом, захист Ямадаєв наполягає, що так як він є чинним військовослужбовцям російської армії, то з’ясуванням усіх обставин повинне не цивільне, а військове слідство. Однак суд Грозного ці доводи не почув.

На початку місяця Іса Ямадаєв був оголошений у федеральний розшук. Тоді ж агентство «Інтерфакс» з посиланням на свої джерела повідомляло, що він перебуває в одній з країн Близького Сходу.

Нагадаємо, що згідно з версією сторони обвинувачення, Ямадаєв, діючи з почуття кровної помсти (вважаючи, що Кадиров винен в загибелі його брата Руслана Ямадаєва), в травні минулого року вирішив скоїти вбивство глави Чечні. Як зазначає «Росбалт», всі докази будуються на свідченнях кількох колишніх бійців батальйону «Схід», які «містять безліч тимчасових і інших нестиковок».

Цікаво, що ще в серпні 2010-го року Іса Ямадаєв і Рамзан Кадиров заявили про те, що домовилися про примирення.